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​Лише 3% російських боєприпасів уражають військові цілі, 97% б'ють по мирних містах та інфраструктурі, – Кислиця в ООН

Від початку року Росія випустила по Україні майже 1000 ракет, близько 2800 дронів Shahed і майже 7000 керованих авіаційних бомб.

​Лише 3% російських боєприпасів уражають військові цілі, 97% б'ють по мирних містах та інфраструктурі, – Кислиця в ООН
Сергій Кислиця
Фото: ЕРА/UPG

Удари російських ракет, безпілотників та керованих авіабомб лише у 3% випадків завдаються по позиціях Збройних сил України, решта 97% влучають по мирних містах та критично важливій інфраструктурі.

Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця під час засідання Ради Безпеки ООН, передає Укрінформ.

"Реалізуючи свою стратегію знищення, Росія від початку року випустила по українських містах і селах майже 1000 ракет, близько 2800 дронів Shahed і майже 7000 керованих авіаційних бомб", – зауважив український дипломат.

Він підкреслив, що сумарна вибухова потужність цих авіаударів по Україні перевищує дев'ять кілотонн.

"Лише 3% російських ракет, дронів і керованих бомб уражають військові цілі, при цьому 97% уражають цивільну інфраструктуру", – наголосив Кислиця.

Він акцентував, що Росія свідомо обирає цілями своїх атак критично важливі об’єкти енергетики, зокрема, пов’язані з виробництвом електроенергії.

Лише у березні ворог уразив 80% теплових електростанцій в Україні. Серйозних збитків завдано гідроелектростанціям. Зокрема, 29 березня Росія атакувала Дністровську та Канівську ГЕС, продемонструвавши свій намір повторити катастрофу, яку вони спричинили у червні минулого року, підірвавши Каховську ГЕС.

"Спільним завданням міжнародного співтовариства, не лише України, має стати забезпечення того, щоби такі масштабні екологічні катастрофи більше ніколи не повторилися в Європі", – наголосив Кислиця.

Він також зазначив, що Росія знову атакувала критично важливу інфраструктуру, зокрема Трипільську ТЕЦ – основний постачальник електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області. Обстріли тривали і в момент засідання Ради Безпеки ООН.

Кислиця також додав, що аби збільшити масштаби втрат серед цивільних, Росія вдається до практики терористів, завдаючи повторних ударів по одних і тих самих місцях, коли там уже працюють рятувальники.

Крім того, Росія націлилася на Харків – друге за розміром місто України.

Причому російські можновладці не приховують своїх справжніх цілей – що це матиме "болючий, деморалізуючий вплив на українське суспільство". 

Терористи застосовують цю тактику повсюдно – від прикордонних територій на півночі до Донбасу до півдня України. Після руйнування Авдіївки Росія зараз намагається зрівняти із землею Часів Яр. Одеська, Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Сумська, Хмельницька, Львівська та інші області також перебувають під постійними обстрілами.

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