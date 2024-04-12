Росіяни за добу завдали 280 ударів по Запорізькій області. В Гуляйполі поранено жінку

Надійшло 17 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Російські війська за минулу добу завдали близько 280 ударів по Запорізькій області. У Гуляйполі внаслідок артобстрілу поранено жінку, є руйнування.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Протягом доби окупанти завдали 279 ударів по 8 населених пунктах області", – написав він у Telegram.

За даними ОВА, війська Росії атакували ракетами об'єкт енергетики в Запорізькому районі. Ворожа авіація завдала удару по Малій Токмачці.

46 БпЛА різної модифікації тероризували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.

15 обстрілів ракетних систем залпового вогню накрили Оріхів, Малу Токмачку, Роботине, Малинівку та Левадне.

214 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки.

"Одна жінка поранена внаслідок ворожого артилерійського обстрілу міста Гуляйполе. Надійшло 17 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", – додав Федоров.