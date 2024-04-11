США підписали угоду про надання Україні 138 млн доларів на модернізацію ППО

Це допоможе підтримувати ефективність ППО України.

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Посол США в Україні Бріджит Брінк

Сьогодні, 11 квітня, США підписали угоду про надання Україні 138 млн доларів на критично важливу модернізацію систем ППО.

Про це повідомила пані посол США в Україні Бріджит Брінк.

“Це фінансування допоможе підтримувати ефективність протиповітряної оборони України перед лицем невпинних атак Росії на енергетичну мережу та український народ”, - наголосила Брінк.

Today we signed an agreement to provide Ukraine with $138M in critical air defense system upgrades. This funding will help keep Ukraine’s air defenses operating in the face of Russia’s relentless attacks on the energy grid and the Ukrainian people. — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) April 11, 2024