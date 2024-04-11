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США підписали угоду про надання Україні 138 млн доларів на модернізацію ППО

Це допоможе підтримувати ефективність ППО України.

США підписали угоду про надання Україні 138 млн доларів на модернізацію ППО
Посол США в Україні Бріджит Брінк
Фото: Telegram/Михайло Федоров

Сьогодні, 11 квітня, США підписали угоду про надання Україні 138 млн доларів на критично важливу модернізацію систем ППО.

Про це повідомила пані посол США в Україні Бріджит Брінк.

“Це фінансування допоможе підтримувати ефективність протиповітряної оборони України перед лицем невпинних атак Росії на енергетичну мережу та український народ”, - наголосила Брінк.

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  • Раніше ЗМІ повідомляли, що США продадуть Україні обладнання на суму до 138 млн доларів для обслуговування та модернізації наявних в Україні систем протиповітряної оборони HAWK.
  • Таким чином будуть оплачені інженерні роботи та інтеграція для зв’язку та реконструкція вогневих підрозділів HAWK.
  • Також Україні продадуть компоненти для повторної сертифікації ракет для старих блоків, інструменти, тестове та допоміжне обладнання, запасні частини тощо.
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