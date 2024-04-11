Російські окупанти поранили чотирьох мешканців Сумщини

Сьогодні, 11 квітня, російських обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Ворожбянська, Краснопільська, Великописарівська, Буринська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Свеська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 36 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 157 вибухів.

По Есманьській громаді російська армія вдарила з мінометів та артилерії, поранено двох жителів громади.

Також з артилерії та мінометів били росіяни і по Білопільській, Хотінській, Свеській та Великописарівській громадам.

По Сумській громаді окупанти завдали авіаційного удару КАБами по критичній інфраструктурі міста Суми – місцевій ТЕЦ.

По Ворожбянській громаді армія РФ била з артилерії та поранила двох мирних мешканців.

Буринську та Шалигинську громади росіяни атакували з артилерії, а Зноб-Новгородську - з мінометів.

Краснопільську та Юнаківську громади окупанти атакували безпілотниками.