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Дуда: Польща має ракети для систем ППО і готова передати Україні

Президент Польщі провів з цього приводу переговори з Володимиром Зеленським.

Дуда: Польща має ракети для систем ППО і готова передати Україні
польський президент Анджей Дуда
Фото: Іван Станіславський

Польща має старі запаси ракет для систем протиповітряної оборони і готова передати Україні.

Про це повідомив польський президент Анджей Дуда на спільній пресконференції з главами України Володимиром Зеленським і Литви Гітанасом Науседою.

"Під час двосторонньої зустрічі я та президент Володимир Зеленський обговорювали певні запаси ракет, які ми досі маємо. Із радянських часів Польща має їх у своєму розпорядженні. І ми обговорювали можливість їх передання Україні для того, щоби забезпечити протиповітряну оборону для України. Я буду говорити з моїм міністром оборони, коли повернусь у Варшаву", - сказав Дуда.

Він додав, що його країна зараз не має систем ППО, аби передати Києву, а користується американським і британськими установками.

Президент Литви зазначив, що він і партнери роблять усе, що в їхніх силах, аби допомогти Україні отримати системи Patriot, "але не все залежить від нас", а від політичної волі держав-власників таких установок.

"Ми намагаємося показати їм, чому це важливо, але нам не завжди це вдається зробити", - зауважив Науседа.

  • Нещодавно керівник МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що Україна може позичити сім систем Patriot у союзників.
  • Reuters із посиланням на офіційного представника Держдепартаменту США писало, що Сполучені Штати продадуть Україні обладнання на суму до 138 млн доларів для обслуговування та модернізації наявних в Україні систем протиповітряної оборони HAWK.
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