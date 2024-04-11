Дуда: Польща має ракети для систем ППО і готова передати Україні

Польща має старі запаси ракет для систем протиповітряної оборони і готова передати Україні.

Про це повідомив польський президент Анджей Дуда на спільній пресконференції з главами України Володимиром Зеленським і Литви Гітанасом Науседою.

"Під час двосторонньої зустрічі я та президент Володимир Зеленський обговорювали певні запаси ракет, які ми досі маємо. Із радянських часів Польща має їх у своєму розпорядженні. І ми обговорювали можливість їх передання Україні для того, щоби забезпечити протиповітряну оборону для України. Я буду говорити з моїм міністром оборони, коли повернусь у Варшаву", - сказав Дуда.

Він додав, що його країна зараз не має систем ППО, аби передати Києву, а користується американським і британськими установками.

Президент Литви зазначив, що він і партнери роблять усе, що в їхніх силах, аби допомогти Україні отримати системи Patriot, "але не все залежить від нас", а від політичної волі держав-власників таких установок.

"Ми намагаємося показати їм, чому це важливо, але нам не завжди це вдається зробити", - зауважив Науседа.