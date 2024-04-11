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Спікер Джонсон проведе перемовини з Трампом: очікується спільна заява

У п'ятницю конгресмен та колишній президент виступлять на пресконференції щодо чесності виборів.

Спікер Джонсон проведе перемовини з Трампом: очікується спільна заява
Дональд Трамп і Майк Джонсон
Фото: CNN

Спікер Палати представників США Майк Джонсон на тлі кризи у Конгресі проведе консультації із колишнім президентом Дональдом Трампом.

Як повідомляє CNN, лідер республіканської більшості поїде до маєтку Трампа у Флориді, де у п'ятницю вони мають виступити зі спільною заявою на пресконференції, присвяченій темі чесності виборів - важливому питанні для мільярдера, який досі переконаний, щоб був незаконно позбавлений перемоги у 2020 році.

Джерела CNN стверджують, що Джонсон намагається заручитися підтримкою кандидата у президенти як найвпливовішої особи у Республіканській партії, щоб втриматися у кріслі спікера. Радикальне крило політсили на чолі з конгресвумен Марджорі Тейлор Грін погрожує зняти його з посади в разі, якщо Джонсон просуватиме деякі законопроєкти - зокрема й про військову допомогу для України на суму 60 мільярдів доларів.

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