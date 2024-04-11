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Lufthansa скасувала рейси до Тегерана на тлі очікувань атаки Ірану на Ізраїль

Провідний німецький авіаперевізник припинив сполучення ще з суботи, проте лише зараз оприлюднив офіційну заяву.

Lufthansa скасувала рейси до Тегерана на тлі очікувань атаки Ірану на Ізраїль
Фото: EPA/UPG

Німецька авіакомпанія Lufthansa повідомила, що з минулої суботи припинила сполучення з Тегераном. Усі рейси до чи з іранської столиці були скасовані на тлі загрози ескалації конфлікту на Близькому Сході.

Як пише Reuters, перевізник підкреслив, що свідомо не робив попередніх оголошень щодо зупинки авіаперевезень. У Німеччині, як і в решті країн, очікують, що Іран найближчим часом може розпочати атаку на Ізраїль після ураження дипломатичної установи у Дамаску

Видання нагадує, що у 2020 році іранські протиповітряні сили збили літак Міжнародних авіаліній України, який здійснював рейс з Тегерана до Києва. Тоді інцидент назвали "помилкою" протиповітряних сил, які вирішили атакувати лайнер через напруження, викликане ліквідацією Сполученими Штатами іранського генерала Сулеймані. 

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