Польща відкидає нові правила ЄС щодо мігрантів

Прем'єр Дональд Туск заявив, що буде захищати країну від механізму переселення, погодженого Європарламентом.

Польський уряд не погоджується з новим механізмом "добровільної солідарності" щодо розміщення мігрантів, який у середу 10 квітня отримав схвалення Європейського парламенту.

Як пише "Європейська правда", про це журналістам розповів прем'єр-міністр країни Дональд Туск. Очільник уряду пообіцяв "захистити" Польщу від нових правил переселення для мігрантів.

Європарламент вніс зміни до Пакту про міграцію і притулок, відповідно до яких кожна країна ЄС повинна забезпечувати розміщення 30 тисяч переселенців щороку або ж платити по 20 тисяч євро за кожну особу, яку відмовляється приймати. Також замість плати держава може брати участь у операціях на зовнішніх кордонах Євросоюзу.

Туск стверджує, що його уряд знайде спосіб обійти ці приписи навіть у випадку того, що вони будуть остаточно схвалені у нинішній редакції. Після Європарламенту розглядом питання займатиметься Рада Європейського Союзу, де Польща обіцяє голосувати проти.