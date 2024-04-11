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Голова МЗС Литви нагадав, що нафтобази нацистів були першочерговими військовими цілями

Таким чином, ймовірно, Ландсбергіс підтримав атаки на російські нафтопереробні заводи.

Голова МЗС Литви нагадав, що нафтобази нацистів були першочерговими військовими цілями
Міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс прокоментував дискусії про доцільність українських атак по російським нафтопереробним заводам.

Міністр нагадав, що союзники під час Другої світової війни атакували нафтобази нацистів.

"Під час Другої світової війни союзники розбомбили нафтові сховища нацистської Німеччини як першочергову військову ціль. Це весь твіт". 

Таким чином, ймовірно, Ландсбергіс показав, що підтримує атаки на російські нафтопереробні заводи.

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