Голова МЗС Литви нагадав, що нафтобази нацистів були першочерговими військовими цілями

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс прокоментував дискусії про доцільність українських атак по російським нафтопереробним заводам.

Міністр нагадав, що союзники під час Другої світової війни атакували нафтобази нацистів.

"Під час Другої світової війни союзники розбомбили нафтові сховища нацистської Німеччини як першочергову військову ціль. Це весь твіт".

In WWII the Allies bombed Nazi Germany's oil depots as a high priority military target. That's the tweet. pic.twitter.com/nFjKEbsbLp — Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) April 10, 2024

Таким чином, ймовірно, Ландсбергіс показав, що підтримує атаки на російські нафтопереробні заводи.