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В Ризі двоє чоловіків зірвали український прапор з будівлі, підозрюваних затримали

Під час обшуків у будинках затриманих поліцейські виявили предмети, що "мають відношення до прославлення комуністичного режиму та Росії".

В Ризі двоє чоловіків зірвали український прапор з будівлі, підозрюваних затримали
В Ризі двоє чоловіків зірвали український прапор з будівлі
Фото: Kārlis Dambrāns, DELFI

Поліція затримала двох громадян Латвії, які зірвали український прапор із однієї з будівель у Ризі.

Про це повідомляє Delfi.

Подія сталась 5 квітня - до поліції подзвонив очевидець, який повідомив, що чоловік у масці зриває український прапор з будівлі на вулиці Барона. При цьому інший чоловік знімає його на камеру. 

Після інциденту чоловіки одразу залишили місце події.

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На опублікованому у соцмережах відео помітно, що чоловік зламав флагшток, тримаючи в руках схожу на професійну рацію предмет.

Згодом співробітники поліції встановили особи двох ймовірних порушників та затримали їх 9 квітня. Раніше затримані не були засуджені.

Під час обшуків у будинках затриманих поліцейські виявили маску, яка, ймовірно, використовувалася при скоєнні злочину, рацію, а також різні предмети, що "мають відношення до прославлення комуністичного режиму та Росії".

За фактом дій, спрямованих на порушення національної, етнічної, расової чи релігійної ненависті, а також умисне знищення або пошкодження чужого майна правоохоронці порушили кримінальну справу.

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