В Ризі двоє чоловіків зірвали український прапор з будівлі, підозрюваних затримали

Поліція затримала двох громадян Латвії, які зірвали український прапор із однієї з будівель у Ризі.
Про це повідомляє Delfi.
Подія сталась 5 квітня - до поліції подзвонив очевидець, який повідомив, що чоловік у масці зриває український прапор з будівлі на вулиці Барона. При цьому інший чоловік знімає його на камеру.
Після інциденту чоловіки одразу залишили місце події.
На опублікованому у соцмережах відео помітно, що чоловік зламав флагшток, тримаючи в руках схожу на професійну рацію предмет.
Згодом співробітники поліції встановили особи двох ймовірних порушників та затримали їх 9 квітня. Раніше затримані не були засуджені.
Під час обшуків у будинках затриманих поліцейські виявили маску, яка, ймовірно, використовувалася при скоєнні злочину, рацію, а також різні предмети, що "мають відношення до прославлення комуністичного режиму та Росії".
За фактом дій, спрямованих на порушення національної, етнічної, расової чи релігійної ненависті, а також умисне знищення або пошкодження чужого майна правоохоронці порушили кримінальну справу.