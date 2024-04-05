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Шмигаль: три Балтійські країни підтримують конфіскацію російських активів

Механізм конфіскації росактивів є важливим дискусійними питанням.

Шмигаль: три Балтійські країни підтримують конфіскацію російських активів
прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Фото: Пресслужба КМУ

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що Естонія, Литва і Латвія підтримують напрям конфіскації російських суверенних активів, питання лише у виробленні легальних міжнародних підходів.

Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль у спільному із колегою Литви Інгрідою Шимоніте інтерв'ю в ефірі національного телемарафону, пише Інтерфакс-Україна.

"Це наші друзі, і вони підтримують таку ініціативу. Питання в легальності міжнародних підходів викликає певні дискусії серед усіх партнерів. Але, без сумніву, всі три Балтійські країни твердо підтримують напрям конфіскації російських суверенних активів для потреб відбудови та підтримки України", — сказав 

За словами Шмигаля, механізм конфіскації росактивів є предметом дискусії серед усіх міжнародних партнерів, але необхідно рухатися шляхом конфіскації.

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