Зеленський надав чинності санкціям проти "короля контрабанди" Альперіна

Також набули чинності санкції проти інших людей зі списку контрабандистів, а також проти юридичних осіб.

Президент України надав чинності санкціям проти так званого короля контрабанди Вадима Альперіна та низки інших осіб.

Йдеться про Александра Єріміцюца, Кушніра Юріє, Ореста Адамчо, Віктора Шермана, Андрія Попова, Араіка Амірханяна. Указ про надання чинності санкція опубліковано на сайті президента.

У документ вказано, що Альперін є громадянином Ізраїлю – українського громадянства його позбавили ще декілька років тому. Єріміцюц – це Олександр Єрімчук. Він, крім паспорту України, має паспорт Румунії.

Румунський паспорт також має Юріє (Юрій) Кушнір. Попов – громадянин Росії. Проти всіх, окрім Амірханяна, санкції діятимуть три роки, а для нього – десять.

Обмежувальні заходи передбачають, зокрема, блокування активів, повне припинення торговельних операцій, заборону участі у приватизації.

Окрім фізичних осіб, набули чинності санкції проти юридичних: ТОВ "Грумбо", ТОВ "Магнез", ТОВ "Фючерайз", ТОВ "Південна тютюнова компанія" та інших.

Віктор Шерман, як і Альперін, був одеським бізнесменом. Його називали одним із партнерів Альперіна. Юрій Кушнір та Олександр Єремчук пов'язані з контрабандою в Чернівецькій області. Всі вони були в так званому списку королів контрабанди, проти яких РНБО три роки тому вирішила впровадити санкції. Більше про них – в матеріалі LB.ua.