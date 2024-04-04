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​Шмигаль: Україна і Латвія найближчим часом запустять спільне виробництво БПЛА

Також країни спільно вироблятимуть снаряди, а частина українських військових пройдуть у Латвії лікування. 

​Шмигаль: Україна і Латвія найближчим часом запустять спільне виробництво БПЛА
Переговори УКраїни і Латвії
Фото: Денис Шмигаль

Уряд Латвії готовий і надалі підтримувати Україну на рівні 0,25% від ВВП щорічно. Крім того, обидві країни спільно вироблятимуть снаряди та безпілотники для потреб української армії.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль після зустрічі із латвійською колегою Евікою Саліні. 

"Сьогодні ми провели плідні та конструктивні перемовини з широкого кола питань. Зокрема, щодо військово-технічної допомоги та організації спільного виробництва снарядів. Очікуємо що вже найближчим часом запустимо й спільне виробництво безпілотників для потреб українських Сил оборони", – зазначив він. 

Також політики домовилися, що цьогоріч чергова кількість українських воїнів зможе пройти лікування в Латвії.

Шмигаль заявив, що разом із Саліні проговорили санкції та конфіскацію російських активів.

"Подякував за підтримку Формули миру Президента України та участь у коаліції зі створення Спецтрибуналу для вищого політичного керівництва рф", – написав прем’єр.

Він нагадав, що Латвія виступає одним з найбільш енергійних провідників України до ЄС та НАТО. 

За його словами, ця підтримка особливо цінна зараз, коли затверджується переговорна рамка для подальшої першої міжурядової конференції, з якої стартують передвступні переговори України та Євросоюзу.

  • Вчора стало відомо, що Латвія затвердила пакет допомоги для України вартістю майже 10 млн євро. Кошти підуть на відбудову України та підтримку ЗСУ через Європейський фонд миру.
  • Україна та Латвія почали переговори щодо укладення двосторонньої безпекової угоди. Зараз Україна веде подібні перемовини з вісьмома країнами.
  • На початку березня уряд Латвії повідомив, що долучається до чеської ініціативи із закупівлі 800 тисяч снарядів для України. За словами міністра оборони Чехії, це найважливіша можливість перемогти Росію.
  • А у лютому стало відомо, що Британія і Латвія очолили коаліцію з вироблення безпілотників для України.
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