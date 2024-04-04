​Шмигаль: Україна і Латвія найближчим часом запустять спільне виробництво БПЛА

Уряд Латвії готовий і надалі підтримувати Україну на рівні 0,25% від ВВП щорічно. Крім того, обидві країни спільно вироблятимуть снаряди та безпілотники для потреб української армії.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль після зустрічі із латвійською колегою Евікою Саліні.
"Сьогодні ми провели плідні та конструктивні перемовини з широкого кола питань. Зокрема, щодо військово-технічної допомоги та організації спільного виробництва снарядів. Очікуємо що вже найближчим часом запустимо й спільне виробництво безпілотників для потреб українських Сил оборони", – зазначив він.
Також політики домовилися, що цьогоріч чергова кількість українських воїнів зможе пройти лікування в Латвії.
Шмигаль заявив, що разом із Саліні проговорили санкції та конфіскацію російських активів.
"Подякував за підтримку Формули миру Президента України та участь у коаліції зі створення Спецтрибуналу для вищого політичного керівництва рф", – написав прем’єр.
Він нагадав, що Латвія виступає одним з найбільш енергійних провідників України до ЄС та НАТО.
За його словами, ця підтримка особливо цінна зараз, коли затверджується переговорна рамка для подальшої першої міжурядової конференції, з якої стартують передвступні переговори України та Євросоюзу.
- Вчора стало відомо, що Латвія затвердила пакет допомоги для України вартістю майже 10 млн євро. Кошти підуть на відбудову України та підтримку ЗСУ через Європейський фонд миру.
- Україна та Латвія почали переговори щодо укладення двосторонньої безпекової угоди. Зараз Україна веде подібні перемовини з вісьмома країнами.
- На початку березня уряд Латвії повідомив, що долучається до чеської ініціативи із закупівлі 800 тисяч снарядів для України. За словами міністра оборони Чехії, це найважливіша можливість перемогти Росію.
- А у лютому стало відомо, що Британія і Латвія очолили коаліцію з вироблення безпілотників для України.