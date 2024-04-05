Японія ввела нові санкції проти РФ. Країна заборонила експорт ще 164 видів товарів

Нові санкції набудуть чинності 17 квітня. Крім того, заборона на імпорт російських алмазів почне діяти 10 травня.

Японія розширює заборону на експорт до РФ, включивши до списку ще 164 категорії товарів, зокрема літій-іонні акумулятори, газові труби і моторне мастило для автомобілів, повідомляє Укрінформ із посиланням на Міністерство економіки та промисловості Японії.

Крім того, заборонено експорт термостатів, нітроцелюлозної продукції та деревообробного обладнання.

Останнє доповнення до списку експортного контролю Японії в рамках санкцій проти дій Москви в Україні, набуде чинності 17 квітня.

Заборона на імпорт російських алмазів для непромислового використання, про яку було оголошено після віртуальної зустрічі Японії та інших країн G7 з президентом України Володимиром Зеленським у грудні, почне діяти 10 травня.