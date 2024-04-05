Служба безпеки України повідомила про затримання двох іноземців-агентів ФСБ, які готували ракетний удар по штабу Сил оборони на Одещині.

За даними СБУ, для виконання ворожого завдання ФСБ залучила двох своїх агентів – громадян однієї з країн Південного Кавказу, які проживали в Одесі. За вказівкою російської спецслужби ці фігуранти розвідували місця базування українських військ, щоб зафіксувати їх координати на Google-картах.

Зазначається, що після встановлення геолокацій «потрібних» об’єктів агенти збирали максимум інформації про наявний там особовий склад, військову техніку та особливості роботи. Таким чином вони сподівались ідентифікувати пункти управління та бойові підрозділи ЗСУ, щоб «прозвітувати» до ФСБ.

Для збору розвідданих російські агенти обходили вулиці обласного центру та приховано фіксували потенційні «цілі». Разом з цим вони «втемну» використовували свої зв’язки серед місцевих жителів для отримання інформації про українських військових.

Також фігуранти створили у місті громадську організацію, яка діяла під виглядом надання допомоги для легалізації зарубіжних громадян в Україні. При цьому насправді у стінах ГО іноземців намагалися завербувати до власної мережі інформаторів.

У разі отримання розвідданих окупанти планували здійснити серію прицільних ракетно-дронових ударів по військовій інфраструктурі та бойових позиціях ЗСУ.

Після виконання ворожого завдання агенти сподівались влаштуватися до ФСБ.

СБУ зазначає, що викрила поплічників агресора ще на початковому етапі їхньої розвідувально-підривної діяльності. Потім СБУ провела поетапне документування, яке дозволило повністю відслідкувати маршрути переміщення фігурантів і затримати їх, коли вони проводили дорозвідку поблизу одного з об’єктів.

Слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України.

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.

У березні СБУ затримала "далекобійника", який шпигував за кораблями ЗСУ поблизу Одеського морпорту. За кермом фури чоловік заїжджав на територію портів, де намагався приховано фіксувати геолокації.