Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
Американський слід в українському роззброєнні
Американський слід в українському роззброєнні
Харків атакували "шахеди", є загиблі та поранені (оновлено)
Харків атакували "шахеди", є загиблі та поранені (оновлено)
Калініна знову переграла експершу ракетку світу
Калініна знову переграла експершу ракетку світу
Суд не прийняв у Трампа заставу у справі про шахрайство, вимагаючи фінансовий звіт
Суд не прийняв у Трампа заставу у справі про шахрайство, вимагаючи фінансовий звіт
Доторканні нардепи: які підозри отримали депутати цього скликання ВРУ
Доторканні нардепи: які підозри отримали депутати цього скликання ВРУ
Укренерго ввело тимчасові відключення світла у шести областях
Укренерго ввело тимчасові відключення світла у шести областях
Ворог наступає. Тому ми маємо воювати як держава, а не як угруповання волонтерів
Ворог наступає. Тому ми маємо воювати як держава, а не як угруповання волонтерів
Росіяни вперше прицільно вдарили по сонячній електростанції у тилу, - Укренерго
Росіяни вперше прицільно вдарили по сонячній електростанції у тилу, - Укренерго
ГоловнаСуспільствоВійна

Уночі росіяни намагалися атакувати енергооб'єкти Одещини. ППО збила чотири дрони

Ворог кількома хвилями ударних дронів атакував із півдня.

Уночі росіяни намагалися атакувати енергооб'єкти Одещини. ППО збила чотири дрони
Робота Сил ППО
Фото: EPA/UPG

Російські військові вночі намагалися атакувати дронами енергетичну інфраструктуру на Одещині.

Про це повідомляють Сили оборони півдня.

"Вночі ворог кількома хвилями ударних дронів атакував з півдня. БпЛА типу "Shahed-131/136" з тимчасово окупованого Криму заходили як через тимчасово окуповану лівобережну Херсонщину, так і з акваторії Чорного моря. 13 БпЛА типу "Shahed-131/136" було збито в нашій операційній зоні", – йдеться в повідомленні.

Перша хвиля атаки була спрямована на Запоріжжя і Дніпропетровщину. Протягом понад двогодинної бойової роботи збили дев'ять безпілотників: два на Дніпропетровщині і сім у Запорізькій області.

У Запоріжжі внаслідок падіння уламків збитих безпілотників пошкоджено кілька приватних будинків і господарських будівель. Люди не постраждали.

Під час наступної хвилі атак ворог стрімко атакував Одещину, спрямувавши удар на енергетичну інфраструктуру. Протягом півгодинної бойової роботи сил протиповітряної оборони всі чотири дрони були збиті.

  • Російські війська в ніч на 31 березня атакували південь України "шахедами" і ракетами. В Одеській області сили ППО збили вісім ворожих безпілотників, через падіння уламків дрона виникла пожежа на енергооб'єкті. В Одесі та прилеглих районах через пошкодження обладнання енергетики застосовано аварійні відключення.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies