Уночі росіяни намагалися атакувати енергооб'єкти Одещини. ППО збила чотири дрони

Російські військові вночі намагалися атакувати дронами енергетичну інфраструктуру на Одещині.

Про це повідомляють Сили оборони півдня.

"Вночі ворог кількома хвилями ударних дронів атакував з півдня. БпЛА типу "Shahed-131/136" з тимчасово окупованого Криму заходили як через тимчасово окуповану лівобережну Херсонщину, так і з акваторії Чорного моря. 13 БпЛА типу "Shahed-131/136" було збито в нашій операційній зоні", – йдеться в повідомленні.

Перша хвиля атаки була спрямована на Запоріжжя і Дніпропетровщину. Протягом понад двогодинної бойової роботи збили дев'ять безпілотників: два на Дніпропетровщині і сім у Запорізькій області.

У Запоріжжі внаслідок падіння уламків збитих безпілотників пошкоджено кілька приватних будинків і господарських будівель. Люди не постраждали.

Під час наступної хвилі атак ворог стрімко атакував Одещину, спрямувавши удар на енергетичну інфраструктуру. Протягом півгодинної бойової роботи сил протиповітряної оборони всі чотири дрони були збиті.