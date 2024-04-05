Сили оборони знищили ще 860 окупантів, 15 танків, 50 артсистем, 73 бронемашини

Загалом Росія вже втратила в Україні 445 900 військових.

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 860 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 445 900 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.04.24 орієнтовно склали:

особового складу - близько 445900 (+860) осіб

танків - 7033 (+15)

бойових броньованих машин - 13459 (+73)

артилерійських систем - 11221 (+50)

РСЗВ - 1029 (+3)

засоби ППО - 747 (+1)

літаків - 347 (+0)

гелікоптерів - 325 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8847 (+30)

крилаті ракети - 2059 (+0)

кораблі / катери - 26 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн - 14922 (+61)

спеціальна техніка - 1849 (+4).

Дані уточнюються.

Як повідомлялося, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та 2 зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 артилерійських системах, 1 радіолокаційній станції, 1 станції РЕБ та 2 засобах ППО противника.