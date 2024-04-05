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Сили оборони знищили ще 860 окупантів, 15 танків, 50 артсистем, 73 бронемашини

Загалом Росія вже втратила в Україні 445 900 військових.

Сили оборони знищили ще 860 окупантів, 15 танків, 50 артсистем, 73 бронемашини
Робота дронів по ворожих гарматах
Фото: Скріншот відео ДПСУ

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 860 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 445 900 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.04.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 445900 (+860) осіб
  • танків - 7033 (+15) 
  • бойових броньованих машин - 13459 (+73)
  • артилерійських систем - 11221 (+50) 
  • РСЗВ - 1029 (+3) 
  • засоби ППО - 747 (+1) 
  • літаків - 347 (+0) 
  • гелікоптерів - 325 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8847 (+30)
  • крилаті ракети - 2059 (+0)
  • кораблі / катери - 26 (+0)
  • підводні човни - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 14922 (+61)
  • спеціальна техніка - 1849 (+4).

Дані уточнюються.

Як повідомлялося, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та 2 зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 артилерійських системах, 1 радіолокаційній станції, 1 станції РЕБ та 2 засобах ППО противника.

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