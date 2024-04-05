МАГАТЕ зафіксували відключення живлення ЗАЕС через "військову активність"

Представники агентства на станції чули артилерійські залпи, після чого сталося відключення 330-кіловольтної лінії.

Міжнародне агентство з атомної енергетики оприлюднило черговий звіт щодо ситуації на Запорізькій АЕС. 4 квітня на станції сталося відключення єдиної лінії живлення на 330 кіловольт.

Згідно з інформацією, розміщеною на сайті МАГАТЕ, причина спершу не була зрозуміла. Проте пізніше співробітники агентства, які перебувають на станції, розповіли про те, що чули артилерійські залпи, а за день до того ракетні удари.

Через відключення 330-кіловольтної лінії ЗАЕС залишилася лише з однією лінією резервного живлення на 750 кіловольт. До повномасштабного вторгнення станція була обладнана чотирма 750кВ та шістьма 330кВ лініями.

За словами директор МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, "вже вчергове впродовж цієї спустошливої війни найбільша АЕС Європи втратила живлення, потрібне для охолодження реактора та інших ключових безпекових функцій. Ці події підкреслюють, що є реальна ядерна загроза".