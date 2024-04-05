На Південному напрямку Сили оборони України знищили групу росіян, які зводили фортифікаційні споруди.
Про це повідомила пресслужба ССО.
“Під час розвідувальних дій на Південному напрямку оператори 73-го морського центру ССО виявили особовий склад противника, що зводив нові фортифікаційні споруди та пункт управління”, - розповіли в ССО.
Оператори ССО передали координати розташування ворога ракетно-артилерійському підрозділу Сил оборони та скоригували вогонь HIMARS.
У результаті українського удару орієнтовні втрати окупантів склали:
- 14 військовослужбовців загиблими;
- 7 військовослужбовців пораненими.
- Бійці Сил спеціальних операцій знищили ворожий комплекс РЕБ "Житель" на Запорізькому напрямку.
- Бійці 8 полку ССО за добу знищили 25 окупантів та 6 одиниць техніки. Серед важкої техніки росіяни втратили ще один ТОС-1А "Сонцепьок".
- Раніше Сили оборони знищили “Житель” та його екіпаж ракетним ударом HIMARS на Запорізькому напрямку.