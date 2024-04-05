Американський слід в українському роззброєнні
Американський слід в українському роззброєнні
Доторканні нардепи: які підозри отримали депутати цього скликання ВРУ
Доторканні нардепи: які підозри отримали депутати цього скликання ВРУ
Суд не прийняв у Трампа заставу у справі про шахрайство, вимагаючи фінансовий звіт
Суд не прийняв у Трампа заставу у справі про шахрайство, вимагаючи фінансовий звіт
Ворог наступає. Тому ми маємо воювати як держава, а не як угруповання волонтерів
Ворог наступає. Тому ми маємо воювати як держава, а не як угруповання волонтерів
Харків атакували "шахеди", є загиблі та поранені (оновлено)
Харків атакували "шахеди", є загиблі та поранені (оновлено)
Росіяни вперше прицільно вдарили по сонячній електростанції у тилу, - Укренерго
Росіяни вперше прицільно вдарили по сонячній електростанції у тилу, - Укренерго
Калініна знову переграла експершу ракетку світу
Калініна знову переграла експершу ракетку світу
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
Зеленський підписав закон, що зменшує мобілізаційний вік з 27 до 25 років
Зеленський підписав закон, що зменшує мобілізаційний вік з 27 до 25 років
ГоловнаСуспільствоВійна

Бійці ССО допомогли знищити за допомогою HIMARS групу російських окупантів

В цей час росіяни зводили фортифікаційні споруди.

Бійці ССО допомогли знищити за допомогою HIMARS групу російських окупантів
3-й полк ССО ім. Святослава Хороброго (ілюстративне фото)
Фото: Пресслужба ССО

На Південному напрямку Сили оборони України знищили групу росіян, які зводили фортифікаційні споруди.

Про це повідомила пресслужба ССО.

“Під час розвідувальних дій на Південному напрямку оператори 73-го морського центру ССО виявили особовий склад противника, що зводив нові фортифікаційні споруди та пункт управління”, - розповіли в ССО.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Оператори ССО передали координати розташування ворога ракетно-артилерійському підрозділу Сил оборони та скоригували вогонь HIMARS. 

У результаті українського удару орієнтовні втрати окупантів склали:

  • 14 військовослужбовців загиблими;
  • 7 військовослужбовців пораненими.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies