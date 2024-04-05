В цей час росіяни зводили фортифікаційні споруди.

На Південному напрямку Сили оборони України знищили групу росіян, які зводили фортифікаційні споруди.

Про це повідомила пресслужба ССО.

“Під час розвідувальних дій на Південному напрямку оператори 73-го морського центру ССО виявили особовий склад противника, що зводив нові фортифікаційні споруди та пункт управління”, - розповіли в ССО.

Оператори ССО передали координати розташування ворога ракетно-артилерійському підрозділу Сил оборони та скоригували вогонь HIMARS.

У результаті українського удару орієнтовні втрати окупантів склали:

14 військовослужбовців загиблими;

7 військовослужбовців пораненими.