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Бійці ССО знищили ворожий комплекс РЕБ "Житель" на Запорізькому напрямку

На ціль оператори навели вогонь ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони.

Бійці ССО знищили ворожий комплекс РЕБ "Житель" на Запорізькому напрямку
Знищений російський комплекс Р-330Ж «Житель» (архівне фото)
Фото: Twitter/@Teoyaomiquu

Бійці Сил спеціальних операцій знищили ворожий комплекс РЕБ "Житель" на Запорізькому напрямку.

Про це повідомила пресслудба Командування ССО ЗСУ.

"Під час ведення розвідки на Запорізькому напрямку оператори 3-го окремого полку ССО виявили АСП Р-330Ж «Житель». На ворожу ціль оператори навели вогонь ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони. Внаслідок злагодженої роботи комплекс РЕБ «Житель» знищено", - йдеться в повідомленні.

Раніше, 8 березня, Сили оборони знищили “Житель” та його екіпаж ракетним ударом HIMARS також на Запорізькому напрямку.

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