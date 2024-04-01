Бійці Сил спеціальних операцій знищили ворожий комплекс РЕБ "Житель" на Запорізькому напрямку.

Про це повідомила пресслудба Командування ССО ЗСУ.

"Під час ведення розвідки на Запорізькому напрямку оператори 3-го окремого полку ССО виявили АСП Р-330Ж «Житель». На ворожу ціль оператори навели вогонь ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони. Внаслідок злагодженої роботи комплекс РЕБ «Житель» знищено", - йдеться в повідомленні.

Раніше, 8 березня, Сили оборони знищили “Житель” та його екіпаж ракетним ударом HIMARS також на Запорізькому напрямку.