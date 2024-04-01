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Сили оборони ліквідували ще 710 російських окупантів та 20 ворожих танків

Загалом Росія вже втратила в Україні 442 880 військових.

Сили оборони ліквідували ще 710 російських окупантів та 20 ворожих танків
Фото: Головнокомандувач ЗСУ

Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 710 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 442 880 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.04.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько/ about 442880 (+710)
  • танків - 6986 (+20)
  • бойових броньованих машин -13321 (+17) 
  • артилерійських систем - 11082 (+32) 
  • РСЗВ - 1023 (+0)
  • засоби ППО - 744 (+1)
  • літаків - 347 (+0)
  • гелікоптерів - 325 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8757 (+26)
  • крилаті ракети - 2057 (+9)
  • кораблі / катери - 26 (+0) 
  • підводні човни - 1 (+0) 
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 14752 (+35) 
  • спеціальна техніка - 1826 (+3).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, що протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 3 пунктах управління БпЛА, 1 засобу протиповітряної оборони, 1 станції РЕБ та 1 артилерійському засобу ворога.

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