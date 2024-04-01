Сили оборони ліквідували ще 710 російських окупантів та 20 ворожих танків

Загалом Росія вже втратила в Україні 442 880 військових.

Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 710 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 442 880 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.04.24 орієнтовно склали:

особового складу - близько/ about 442880 (+710)

танків - 6986 (+20)

бойових броньованих машин -13321 (+17)

артилерійських систем - 11082 (+32)

РСЗВ - 1023 (+0)

засоби ППО - 744 (+1)

літаків - 347 (+0)

гелікоптерів - 325 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8757 (+26)

крилаті ракети - 2057 (+9)

кораблі / катери - 26 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн - 14752 (+35)

спеціальна техніка - 1826 (+3).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, що протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 3 пунктах управління БпЛА, 1 засобу протиповітряної оборони, 1 станції РЕБ та 1 артилерійському засобу ворога.