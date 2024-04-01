Сили оборони ліквідували ще 710 російських окупантів та 20 ворожих танків

Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 710 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 442 880 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.04.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько/ about 442880 (+710)
- танків - 6986 (+20)
- бойових броньованих машин -13321 (+17)
- артилерійських систем - 11082 (+32)
- РСЗВ - 1023 (+0)
- засоби ППО - 744 (+1)
- літаків - 347 (+0)
- гелікоптерів - 325 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8757 (+26)
- крилаті ракети - 2057 (+9)
- кораблі / катери - 26 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн - 14752 (+35)
- спеціальна техніка - 1826 (+3).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, що протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 3 пунктах управління БпЛА, 1 засобу протиповітряної оборони, 1 станції РЕБ та 1 артилерійському засобу ворога.