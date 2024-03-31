Росія атакувала Харківщину керованими авіабомбами, у Харкові "приліт" (оновлено)

"Приліт" стався поряд з житловою забудовою в центральному районі Харкова.

Ввечері 31 березня Росія атакувала Харківщину керованими авіабомбами.

Про роботу ворожої тактичної авіації та пуски КАБів повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Згодом ПС заявили про повторні пуски керованих авіабомб, а "Суспільне" повідомило про вибухи в Харкові.

Оновлення. Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про "приліт".

"Приліт поряд з житловою забудовою в центральному районі міста. На місці удару працюють усі відповідні служби та волонтери. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється", - зазначив Терехов.

Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив опісля, що окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі міста у Шевченківському районі.

"Пошкоджені цивільні приміщення, автомобілі. Станом на зараз - без постраждалих. Огляд місця триває. Тип озброєння встановлюється", - написав Синєгубов у телеграмі.

Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник заявив, що рашисти також завдали ударів по декількох населених пунктах в області.