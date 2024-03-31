Росія атакувала Харківщину керованими авіабомбами, у Харкові "приліт" (оновлено)

Ввечері 31 березня Росія атакувала Харківщину керованими авіабомбами.
Про роботу ворожої тактичної авіації та пуски КАБів повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Згодом ПС заявили про повторні пуски керованих авіабомб, а "Суспільне" повідомило про вибухи в Харкові.
Оновлення. Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про "приліт".
"Приліт поряд з житловою забудовою в центральному районі міста. На місці удару працюють усі відповідні служби та волонтери. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється", - зазначив Терехов.
Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив опісля, що окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі міста у Шевченківському районі.
"Пошкоджені цивільні приміщення, автомобілі. Станом на зараз - без постраждалих. Огляд місця триває. Тип озброєння встановлюється", - написав Синєгубов у телеграмі.
Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник заявив, що рашисти також завдали ударів по декількох населених пунктах в області.
- Через ворожі атаки у Харкові знову запроваджують графіки погодинних відключень електроенергії.
- 22 березня в результаті російської атаки була зруйнована Зміївська ТЕС, яка є найбільшою станцією у Харківській області та однією з найбільших в Україні.
- 23 березня у Харкові та області без світла залишались 275 тисяч споживачів, при цьому, відновили електропостачання у 440 тисяч споживачів.
- 24 березня запровадили погодинні обмеження електроенергії для 200 тисяч абонентів.