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Росія атакувала Харківщину керованими авіабомбами, у Харкові "приліт" (оновлено)

"Приліт" стався поряд з житловою забудовою в центральному районі Харкова.

Росія атакувала Харківщину керованими авіабомбами, у Харкові "приліт" (оновлено)
російська авіація
Фото: ЕРА/UPG

Ввечері 31 березня Росія атакувала Харківщину керованими авіабомбами.

Про роботу ворожої тактичної авіації та пуски КАБів повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Згодом ПС заявили про повторні пуски керованих авіабомб, а "Суспільне" повідомило про вибухи в Харкові.

Оновлення. Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про "приліт".

"Приліт поряд з житловою забудовою в центральному районі міста. На місці удару працюють усі відповідні служби та волонтери. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється", - зазначив Терехов.

Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив опісля, що окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі міста у Шевченківському районі.

"Пошкоджені цивільні приміщення, автомобілі. Станом на зараз - без постраждалих. Огляд місця триває. Тип озброєння встановлюється", - написав Синєгубов у телеграмі.

Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник заявив, що рашисти також завдали ударів по декількох населених пунктах в області.

  • Через ворожі атаки у Харкові знову запроваджують графіки погодинних відключень електроенергії.
  • 22 березня в результаті російської атаки була зруйнована Зміївська ТЕС, яка є найбільшою станцією у Харківській області та однією з найбільших в Україні.
  • 23 березня у Харкові та області без світла залишались 275 тисяч споживачів, при цьому, відновили електропостачання у 440 тисяч споживачів.
  • 24 березня запровадили погодинні обмеження електроенергії для 200 тисяч абонентів.
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