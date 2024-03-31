Зеленський висловився за розширення мережі відділень для реабілітації бійців у обласних лікарнях

Поряд із будівництвом центрів реабілітації також треба розширювати мережу відділень для відновлення ветеранів у обласних лікарнях.

Таку думку озвучив Президент Володимир Зеленський під час відвідин відновленого Бородянського центру соціально-психологічної реабілітації, який російські окупанти вщент зруйнували в березні 2022 року.

Глава держави зауважив, що відкривати такі центри при лікарнях - швидше, аніж будувати нові об'єкти.

"Це залежить не тільки від Міністерства ветеранів, а й від місцевої влади. І від Міністерства охорони здоров’я. Ми зустрічалися з Прем’єр-міністром, з міністром охорони здоров’я, вони створюють велику мережу в обласних лікарнях. Це швидше, ніж побудувати цілий центр. Сьогодні, у час війни, паралельний процес – це правильний підхід. При лікарнях треба це робити дуже швидко, тому що реабілітація потрібна зараз. Потрібно задіяти всі можливості, всю інфраструктуру і всі міністерства. Правильно, що всі разом це роблять», – наголосив Зеленський.

На відновлення центру в Бородянці Президент передав премію в розмірі $100 тисяч, яку отримав із присудженням медалі Свободи.

Тут створили простір для психологічної, соціальної підтримки, фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів, їхніх сімей та родин загиблих захисників і захисниць. Психологи закладу супроводжуватимуть ветеранів у навчанні методів самодопомоги й першої психологічної допомоги у стресових ситуаціях. Також у центрі створили простір для освітніх заходів, тренінгів і досліджень щодо впровадження спеціальних підходів і нових стандартів для успішного повернення ветеранів до цивільного життя.

У закладі обладнали дев’ять готельних номерів для амбулаторного перебування. Програма реабілітації ветеранів безкоштовна завдяки залученню донорських коштів.

Планується, що за рік центр прийматиме в середньому понад дві тисячі ветеранів.