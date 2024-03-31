Росіяни обстріляли з "градів" Гуляйполе в Запорізькій області, є поранений

Російські окупанти 31 березня обстріляли Гуляйполе в Запорізькій області.
Як повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров, поранена одна людина.
"54-річний мешканець Гуляйполя отримав поранення внаслідок російського обстрілу. Чоловік порався на городі, коли ворожі "Гради" накрили прифронтове місто. Внаслідок обстрілу гуляйпілець отримав осколкові поранення", - розповів Федоров.
За його словами, співробітники поліції надали постраждалому домедичну допомогу й передали медикам.
- За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів Пологівського району Запоріжжя постраждала 12-річна дитина. Російська армія завдала 343 удари по області.