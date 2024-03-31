Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
Зеленський звільнив Шефіра і низку інших радників
Зеленський звільнив Шефіра і низку інших радників
Ворог намагався прорвати оборону на трьох напрямках, − Генштаб
Ворог намагався прорвати оборону на трьох напрямках, − Генштаб
Російські ракети атакували захід України
Російські ракети атакували захід України
Папа Римський в останню мить відмовився від участі у служінні Великої П'ятниці
Папа Римський в останню мить відмовився від участі у служінні Великої П'ятниці
Росія вперше застосувала в Україні важку термобаричну авіабомбу ОДАБ-1500, — ЗМІ
Росія вперше застосувала в Україні важку термобаричну авіабомбу ОДАБ-1500, — ЗМІ
Смислова, або семантична війна
Смислова, або семантична війна
Мер Білої Церкви йде служити в ЗСУ
Мер Білої Церкви йде служити в ЗСУ
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни обстріляли з "градів" Гуляйполе в Запорізькій області, є поранений

У чоловіка - осколкові поранення.

Росіяни обстріляли з "градів" Гуляйполе в Запорізькій області, є поранений
Установка "Град"

Російські окупанти 31 березня обстріляли Гуляйполе в Запорізькій області.

Як повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров, поранена одна людина.

"54-річний мешканець Гуляйполя отримав поранення внаслідок російського обстрілу. Чоловік порався на городі, коли ворожі "Гради" накрили прифронтове місто. Внаслідок обстрілу гуляйпілець отримав осколкові поранення", - розповів Федоров.

За його словами, співробітники поліції надали постраждалому домедичну допомогу й передали медикам.

  • За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів Пологівського району Запоріжжя постраждала 12-річна дитина. Російська армія завдала 343 удари по області.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies