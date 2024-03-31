Буданов: Росія завершує зведення залізниці Ростов-Крим, яка може стати проблемою для України

Начальник ГУР МО Кирило Будановв ефірі національного телемарафону підтвердив, що процес будівництва Росією залізничної гілки з Ростова до тимчасово окупованого Криму майже завершений, пише Liga.net.
"Росія насправді вже понад рік будує залізницю, щоб з'єднатися з нашими південними тимчасово окупованими територіями. Цей процес майже завершено", – сказав начальник ГУР.
На думку Буданова, залізниця може стати проблемою для України, однак він сподівається, що Сили оборони зможуть з цим впоратися.
"У цьому у всіх є досвід Це набагато простіше, ніж питання Кримського мосту", – сказав Буданов.
- У жовтні минулого року росія почала активно будувати нове залізничне сполучення через тимчасово окупований Маріуполь. Окупанти використовують залізницю для переміщення живої сили та зброї, тому залізниця залишається головним стратегічним об'єктом російських військ.