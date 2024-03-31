Буданов: Росія завершує зведення залізниці Ростов-Крим, яка може стати проблемою для України

Начальник ГУР МО Кирило Будановв ефірі національного телемарафону підтвердив, що процес будівництва Росією залізничної гілки з Ростова до тимчасово окупованого Криму майже завершений, пише Liga.net.

"Росія насправді вже понад рік будує залізницю, щоб з'єднатися з нашими південними тимчасово окупованими територіями. Цей процес майже завершено", – сказав начальник ГУР.

На думку Буданова, залізниця може стати проблемою для України, однак він сподівається, що Сили оборони зможуть з цим впоратися.

"У цьому у всіх є досвід Це набагато простіше, ніж питання Кримського мосту", – сказав Буданов.