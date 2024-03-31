РФ запускає ракети "Циркон" по Україні, щоб пробити нашу систему ППО, — Буданов

Глава Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в ефірі телемарафону розповів про російські удари ракетами "Циркон", якими РФ нещодавно атакувала з тимчасово окупованого Криму.

"Ракета "Циркон", насамперед, протикорабельна ракета. У неї досить серйозні тактико-технічні характеристики. Використовуючи "Циркони", Російська Федерація сподівається, що вона зможе пробити нашу систему протиповітряно оборони ось і вся логіка, і нічого іншого там немає", — зазначає Буданов.

Саме ці ракети Росія має змогу запускати по Україні з тимчасово окупованого Криму.

"Там знаходяться як мінімум кілька пускових установок для запуску цих ракет — берегові ракетні комплекси, які можуть застосовувати ракети "Циркон", — додав він і підкреслив, що ці ЗРК згодом перемістять наа інші об'єкти і виникне проблема для Росії.