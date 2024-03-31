Четверо людей постраждали, двоє загинули: наслідки ворожих обстрілів Донецької області

Російська армія продовжує терор Донеччини. За добу під ворожими обстрілами опинилися чотири райони. У Красногорівці Покровського раойну загинули люди.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Так, у Волноваському районі ворог пошкодив сільгосппідприємство.

У Покровському районі росіяни вбили 2 людини в Красногорівці, ще одна людина отримала поранення. У Кураховому три людини зазнали паранень. У громаді пошкоджено 5 приватних будинків у Гірнику, 4 у Курахівці і 1 в Ізмайлівці. У Миколаївці Новогродівської громади пошкоджено 3 будинки.

У Лиманській громаді Краматорського району пошкоджено 6 приватних будинків.

У Часовоярській громаді Бахмутського району пошкоджені 4 приватні будинки, багатоповерхівка і промислова будівля.