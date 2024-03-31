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Уночі Сили ППО знищили 18 повітряних цілей

Росія атакувала Україну Х-101/Х-555, "шахедами", "Іскандером" та Х-59.

Уночі Сили ППО знищили 18 повітряних цілей
Мобільна бригада ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

Українські військові знищили 9 з 11 "шахедів" та 9 з 14 крилатих ракет у ніч на 31 березня, повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.

"У ніч на 31 березня російські окупанти атакували 14-ма крилатими ракетами Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95мс (район пусків Саратовська обл. – рф.),11-ма ударними БпЛА типу "Shahed" (райони пусків Приморсько-Ахтарськ – рф, Крим), балістичною ракетою "Іскандер-М" (Крим) та керованою авіаційною ракетою Х-59 (ТОТ Запорізької обл.)", — ідеться у повідомленні.

Повітряним силам вдалося знищити 18 ворожих цілей: 9 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 9 "шахедів".

Фото: Повітряні сили

До відбиття ворожої атаки долучалися підрозділи та винищувальна авіація Повітряних Сил, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

  • Сьогонді надранок російські окупанти атакували ракетами західні області України.
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