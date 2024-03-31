Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
Росія вперше застосувала в Україні важку термобаричну авіабомбу ОДАБ-1500, — ЗМІ
Росія вперше застосувала в Україні важку термобаричну авіабомбу ОДАБ-1500, — ЗМІ
Мер Білої Церкви йде служити в ЗСУ
Мер Білої Церкви йде служити в ЗСУ
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Зеленський звільнив Шефіра і низку інших радників
Зеленський звільнив Шефіра і низку інших радників
Зеленський для WSJ: "Ми згаяли пів року — більше не можемо"
Зеленський для WSJ: "Ми згаяли пів року — більше не можемо"
Смислова, або семантична війна
Смислова, або семантична війна
Ворог намагався прорвати оборону на трьох напрямках, − Генштаб
Ворог намагався прорвати оборону на трьох напрямках, − Генштаб
Папа Римський в останню мить відмовився від участі у служінні Великої П'ятниці
Папа Римський в останню мить відмовився від участі у служінні Великої П'ятниці
ГоловнаСуспільствоВійна

Російські ракети атакували захід України

Ракети рухалися в напрямку Івано-Франківської, Львівської і Тернопільської областей.

Російські ракети атакували захід України
Запуск ракети
Фото: rayon.in.ua

У неділю, 31 березня, Росія провели чергову ракетну атаку по Україні. Цього разу цілюю ворога були західні області. 

О 4:28 Повітряні сили повідомили про пуски ракет з Ту-95МС із Саратовської області. Було попередження про курс ворожих ракет на захід.

Також стало відомо про ворожі ракети у Київські і Сумській областях. У повітряних силах повідомили про групу ракет на Тернопільщині, курсом на Івано-Франківськ.

О 5:53 Повітряні сили повідомили про нову групу ракету у напрямку Львова з півночі. Ракети тримали курс на Стрий. 

Група ворожих ракет спостерігалася  на півночі Київщини та Житомирщини курс — західний.

О 6:38 Повітряні сили повідомили про відбій ракетної небезпеки по всій території України.

Відомо, що сили ППО працювали у Київській, Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies