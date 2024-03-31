Російські ракети атакували захід України

Ракети рухалися в напрямку Івано-Франківської, Львівської і Тернопільської областей.

У неділю, 31 березня, Росія провели чергову ракетну атаку по Україні. Цього разу цілюю ворога були західні області.

О 4:28 Повітряні сили повідомили про пуски ракет з Ту-95МС із Саратовської області. Було попередження про курс ворожих ракет на захід.

Також стало відомо про ворожі ракети у Київські і Сумській областях. У повітряних силах повідомили про групу ракет на Тернопільщині, курсом на Івано-Франківськ.

О 5:53 Повітряні сили повідомили про нову групу ракету у напрямку Львова з півночі. Ракети тримали курс на Стрий.

Група ворожих ракет спостерігалася на півночі Київщини та Житомирщини курс — західний.

О 6:38 Повітряні сили повідомили про відбій ракетної небезпеки по всій території України.

Відомо, що сили ППО працювали у Київській, Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.