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Окупанти обстріляли Курахове й Костянтинівку на Донеччині, поранені четверо цивільних

Ворожі снаряди поцілили по житлових будинках, де мешкають цивільні.

Окупанти обстріляли Курахове й Костянтинівку на Донеччині, поранені четверо цивільних
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС

Ворог обстріляв Курахове й Костянтинівку на Донеччині, внаслідок чого були поранені четверо цивільних, повідомляє Донецька обласна прокуратура. 

30 березня війська держави-агресора вдарили з артилерії по м. Кураховому. Ворожі снаряди поцілили по житлових будинках, де мешкають цивільні.

Дві жінки 53 й 77 років та 60-річний чоловік, які перебували на території своїх домогосподарств, отримали контузії, мінно-вибухову травму й осколкове поранення.

Крім того, російська армія обстріляла зі ствольної артилерії м. Костянтинівку. Під вогнем окупантів знову опинились приватні будинки, де дістала поранення 75-річна мешканка. З мінно-вибуховою травмою й осколковим пораненням пенсіонерку доставлено до лікарні – їй надано кваліфіковану медичну допомогу.

В результаті атак на мирні міста пошкоджено житлові будинки, господарські споруди й лінію електромережі. 

Розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Також сьогодні у Красногорівці Донецької області двоє людей загинуло, ще одна особа зазнала поранень через ворожий артилерійський обстріл.

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