Росіяни завершують підготовку до призову українських підлітків на окупованій території, − Центр нацспротиву

На окупованих територіях України росіяни завершують підготовку до призову українських підлітків, повідомили у Центрі національного спротиву.
Росіяни готуються до призову підлітків на сході й у Криму, на півдні ж списки вже сформовані.
“Рекрутинг мешканців захоплених територій є порушенням міжнародного права, яке РФ вчергове ігнорує”, − підкреслюють у ЦНС.
Наразі окупанти обіцяють що строковики не будуть направлені на службу. Однак практика показує, що потім їх вербують, укладають з ними контракти і вони стають “добровольцями”.
“Особливу увагу вербуванню ворог приділяє тим, хто має борги”, − зазначено у повідомленні.
- Міноборони Великої Британії повідомило, що Росія продовжує мобілізацію і, ймовірно, щомісяця мобілізовує по 30 тисяч військових, щоб продовжувати війну в Україні.
- Раніше CNN писало, що Росія перетворює депортованих українських підлітків на солдатів. Згідно з Женевськими конвенціями, примус чи тиск окупаційної влади на місцеве населення щодо служб в її збройних силах є незаконним. Правозахисна організація Human Rights Watch заявила, що Росія вчиняє таким чином воєнний злочин.