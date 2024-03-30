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Росіяни завершують підготовку до призову українських підлітків на окупованій території, − Центр нацспротиву

На півдні списки вже сформовані.

Росіяни завершують підготовку до призову українських підлітків на окупованій території, − Центр нацспротиву
Фото: Центр національного спротиву

На окупованих територіях України росіяни завершують підготовку до призову українських підлітків, повідомили у Центрі національного спротиву.

Росіяни готуються до призову підлітків на сході й у Криму, на півдні ж списки вже сформовані.

“Рекрутинг мешканців захоплених територій є порушенням міжнародного права, яке РФ вчергове ігнорує”, − підкреслюють у ЦНС.

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Наразі окупанти обіцяють що строковики не будуть направлені на службу. Однак практика показує, що потім їх вербують, укладають з ними контракти і вони стають “добровольцями”. 

“Особливу увагу вербуванню ворог приділяє тим, хто має борги”, − зазначено у повідомленні.

  • Міноборони Великої Британії повідомило, що Росія продовжує мобілізацію і, ймовірно, щомісяця мобілізовує по 30 тисяч військових, щоб продовжувати війну в Україні.
  • Раніше CNN писало, що Росія перетворює депортованих українських підлітків на солдатів. Згідно з Женевськими конвенціями, примус чи тиск окупаційної влади на місцеве населення щодо служб в її збройних силах є незаконним. Правозахисна організація Human Rights Watch заявила, що Росія вчиняє таким чином воєнний злочин.
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