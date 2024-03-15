Росія перетворює депортованих українських підлітків на солдатів

Згідно з Женевськими конвенціями, примус чи тиск окупаційної влади на місцеве населення щодо служби в її збройних силах є незаконним.

Зусилля Росії перетворити українських підлітків, депортованих до Росії або які мешкають на окупованих територіях сходу України, на солдатів, є частиною ширших зусиль Володимира Путіна стерти українську ідентичність.

Про це СNN заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини України Дмитро Лубінець.

Це також можливість для Москви поповнити свої сили на передовій, додав він.

“Це не теорія. Зараз ми маємо приклади примусової мобілізації українського народу. Усі українські підлітки, які утримуються в Росії, коли їм виповнюється 18 років, потрапляють до списку (призовних) російських військових”, – зазначив Лубінець.

Згідно з Женевськими конвенціями, примус чи тиск окупаційної влади на місцеве населення щодо служб в її збройних силах є незаконним. Правозахисна організація Human Rights Watch заявила, що Росія вчиняє таким чином воєнний злочин.

За словами Лубінця, українська влада бачила, як російські чиновники робили саме це на окупованих територіях, змушуючи українців служити в армії РФ. Зусилля щодо призову починаються з відкриття регіональних офісів для різних відомств російського уряду – включно зі службою охорони здоров’я та соціальними службами.

“Потім йде освіта. У всіх школах повинні використовуватися нові підручники, де йдеться про те, що України та української нації ніколи не існувало і що українські діти завжди були російськими дітьми”, – сказав Лубінець.

Наступний крок − змусити всіх отримати російські паспорти без яких не можна тримати доступ до жодних послуг, зокрема медичної допомоги. Після цього − мобілізація. Усіх чоловіків на тимчасово окупованих територіях України вносять у спеціальну базу вербування для російських військових.

Богдан Єрмохін, якого росіяни депортували з Маріуполя і якого вдалося повернути до України, зазначає, що пройшов саме через такий процес. Водночас росіяни були непослідовні.

“Мені завжди казали, що я з Росії і що я народився в Росії, що України немає, а її просто не було, що Маріуполь – це Росія. Але в моєму російському паспорті місцем народження було вказано “Україна, місто Маріуполь””, − каже він.

Уповноважена з прав дитини у РФ Марія Львова-Бєлова, на арешт якої видав ордер Міжнародний кримінальний суд, сама підтвердила, що Єрмохін отримав російський паспорт і військову повістку. У заяві, опублікованій на її Telegram-каналі в листопаді, вона сказала, що повістка не є чимось незвичайним, оскільки її “отримують усі громадяни Росії”. Львова-Бєлова зазначила, що оскільки Єрмохін ще студент і зможе відкласти військову службу до закінчення навчання.