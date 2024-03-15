На Волині попереджено незаконний продаж на інтернет-аукціоні унікальної історичної пам’ятки часів Київської Русі, – прокуратура

Невстановлені особи намагалися продати вирізьблену кам’яну плиту Х-ХІІІ ст. із зображенням «Святого воїна» періоду Київської Русі. Директор Національного музею історії України Федор Андрощук повідомив, що пам’яток такого рівня не знаходили в нашій країні впродовж останнього століття.

На Волині попереджено незаконний продаж на інтернет-аукціоні унікальної історичної пам’ятки часів Київської Русі, повідомляє Офіс Генпрокурора.

У ході слідства вдалося віднайти унікальну пам'ятку – вирізьблену кам’яну плиту Х-ХІІІ ст. із зображенням «Святого воїна» періоду Київської Русі.

Історичну пам’ятку невстановлені особи намагалися незаконно продати на інтернет-аукціоні.

За словами генерального директора Національного музею історії України, доктора історичних наук Федора Андрощука, пам’яток такого рівня не знаходили в нашій країні впродовж останнього століття.

Добре збережена кам’яна плита із зображенням «Святого воїна», ймовірно, Святого Дмитра, могла бути окрасою одного із храмів Галицько-Волинського князівства.

Унікальну знахідку передадуть до Національного музею історії України на зберігання та проведення дослідження. У подальшому її залишать у музеї.

Нещодавно пам’ятку археології тисячолітнє Городище на Рівненщині повернули у державну власність. Свого часу на території Городища археологи зібрали уламки гончарного посуду Х – ХI ст. та ХVII – ХVIII ст.