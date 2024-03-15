Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Головнокомандувач ЗСУ Сирський подякував добровольцям за захист України
Головнокомандувач ЗСУ Сирський подякував добровольцям за захист України
На Львівщині дві прикордонниці продавали конфіденційну інформацію з баз даних
На Львівщині дві прикордонниці продавали конфіденційну інформацію з баз даних
​Французькі керовані бомби AASM-250. Перші удари
​Французькі керовані бомби AASM-250. Перші удари
​Парламентська криза. Що далі?
​Парламентська криза. Що далі?
​​Війна за нафту. Жнива
​​Війна за нафту. Жнива
Авдіївська призма
Авдіївська призма
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
ГоловнаСуспільствоПодії

На Волині попереджено незаконний продаж на інтернет-аукціоні унікальної історичної пам’ятки часів Київської Русі, – прокуратура

Невстановлені особи намагалися продати вирізьблену кам’яну плиту Х-ХІІІ ст. із зображенням «Святого воїна» періоду Київської Русі. Директор Національного музею історії України Федор Андрощук повідомив, що пам’яток такого рівня не знаходили в нашій країні впродовж останнього століття.

На Волині попереджено незаконний продаж на інтернет-аукціоні унікальної історичної пам’ятки часів Київської Русі, – прокуратура
Фото: Волинська обласна прокуратура

На Волині попереджено незаконний продаж на інтернет-аукціоні унікальної історичної пам’ятки часів Київської Русі, повідомляє Офіс Генпрокурора. 

У ході слідства вдалося віднайти унікальну пам'ятку – вирізьблену кам’яну плиту Х-ХІІІ ст. із зображенням «Святого воїна» періоду Київської Русі.

Історичну пам’ятку невстановлені особи намагалися незаконно продати на інтернет-аукціоні.

За словами генерального директора Національного музею історії України, доктора історичних наук Федора Андрощука, пам’яток такого рівня не знаходили в нашій країні впродовж останнього століття. 

Добре збережена кам’яна плита із зображенням «Святого воїна», ймовірно, Святого Дмитра, могла бути окрасою одного із храмів Галицько-Волинського князівства.

Унікальну знахідку передадуть до Національного музею історії України на зберігання та проведення дослідження. У подальшому її залишать у музеї.

Нещодавно пам’ятку археології тисячолітнє Городище на Рівненщині повернули у державну власність. Свого часу на території Городища археологи зібрали уламки гончарного посуду Х – ХI ст. та ХVII – ХVIII ст.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies