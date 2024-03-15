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Бєлгород та інші російські міста заявили про обстріли

Російське міністерство оборони каже, що ППО збила снаряди. 

Російське місто Бєлгород вранці п'ятниці знову заявило про обстріли. Російське міноборони стверджує, що там збили сім снарядів. Місцеві тим часом повідомили про "прильоти", пише канал Astra. 

У Калузькій області, за повідомлення міноборони, також працювала ППО. 

У Воронезькій області, де розташовано військовий аеродром, місцеві повідомили про вибухи й стрілянину. 

Бійці добровольчого легіону "Свобода Росії" сьогодні вранці повідомили, що евакуаційним коридором у Бєлгородській області скористалися близько 7000 цивільних машин. Із Курська коридором виїхали близько 600 авто. 

  • Цього тижня мешканці різних російських регіонів чули вибухи, а в прикордонних районах громадяни РФ, що воюють за Україну в складі легіону "Свобода Росії", РДК і інших формувань, оголосили про обмежену військову операцію. Вони завдають ударів по військових цілях росіян. 
  • У ГУР, коментуючи операцію російських добровольців, нагадали, що вони в себе вдома. 
  • Російські добровольці закликали цивільних евакуюватися з Бєлгородської і Курської областей. Метою їхньої "обмеженої операції" вони назвали повне звільнення регіонів від путінських військ.
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