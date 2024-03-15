Бєлгород та інші російські міста заявили про обстріли

Російське міністерство оборони каже, що ППО збила снаряди.

Російське місто Бєлгород вранці п'ятниці знову заявило про обстріли. Російське міноборони стверджує, що там збили сім снарядів. Місцеві тим часом повідомили про "прильоти", пише канал Astra.

У Калузькій області, за повідомлення міноборони, також працювала ППО.

У Воронезькій області, де розташовано військовий аеродром, місцеві повідомили про вибухи й стрілянину.

Бійці добровольчого легіону "Свобода Росії" сьогодні вранці повідомили, що евакуаційним коридором у Бєлгородській області скористалися близько 7000 цивільних машин. Із Курська коридором виїхали близько 600 авто.