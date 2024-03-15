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​Сили оборони ліквідували ще 580 російських окупантів, ворожий танкт та 34 безпілотники

Загалом Росія вже втратила в Україні 428 420 військових.

​Сили оборони ліквідували ще 580 російських окупантів, ворожий танкт та 34 безпілотники
Знищення окупантів
Фото: Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 580 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 428 420 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.03.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 428420 (+580)
  • танків - 6758 (+1)
  • бойових броньованих машин -12949 (+11)
  • артилерійських систем - 10580 (+15)
  • РСЗВ - 1017 (+0)
  • засоби ППО - 717 (+0)
  • літаків - 347 (+0)
  • гелікоптерів - 325 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8254 (+34)
  • крилаті ракети - 1920 (+0)
  • кораблі / катери - 26 (+0)
  • підводні човни - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 13993 (+34)
  • спеціальна техніка - 1711 (+3).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, що протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу противника.

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