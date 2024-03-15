​Сили оборони ліквідували ще 580 російських окупантів, ворожий танкт та 34 безпілотники

Нагадаємо, що протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу противника .

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.03.24 орієнтовно склали:

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 580 російських окупантів . Загалом Росія вже втратила в Україні 428 420 військових.

Загалом Росія вже втратила в Україні 428 420 військових.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies