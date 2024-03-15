​Сили оборони ліквідували ще 580 російських окупантів, ворожий танкт та 34 безпілотники

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 580 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 428 420 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.03.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 428420 (+580)
- танків - 6758 (+1)
- бойових броньованих машин -12949 (+11)
- артилерійських систем - 10580 (+15)
- РСЗВ - 1017 (+0)
- засоби ППО - 717 (+0)
- літаків - 347 (+0)
- гелікоптерів - 325 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8254 (+34)
- крилаті ракети - 1920 (+0)
- кораблі / катери - 26 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн - 13993 (+34)
- спеціальна техніка - 1711 (+3).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, що протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу противника.