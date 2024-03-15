Захисники відбили нічну дронову атаку: знищили 27 із 27 ударних БпЛА

Сьогодні вночі російська армія атакувала українців ракетами та ударними безпілотниками Shahed. Захисникам вдалося відбити дронову атаку – вони збили 27 із 27 БпЛА.

Сім зенітних керованих ракет С300-С-400 ворог випустив по Донецькій та Харківській областях, ще одну керовану авіаракету Х-59 – по Полтавській. Запуск "шахедів" росіяни здійснили з Приморсько-Ахтарська та Курської області, повідомили в Повітряних силах.

"В результаті бойової роботи збито 27 «шахедів» у межах Кіровоградської, Миколаївської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Вінницької, Київської та областей", – йдеться у повідомленні.

Фото: Повітряні сили в Telegram