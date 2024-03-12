У ГУР прокоментували ймовірну операцію Легіону "Свободи Росії": "Вони у себе вдома"

Бойові дії на території Росії – це імовірна спецоперація російських добровольчих батальйонів.

Про це заявив у коментарі 24 каналу представник головного управління розвідки Андрій Юсов.

"Легіон «Свобода Росії», РДК і Сибірський батальйон на території Росії діють як самостійні підрозділи, оскільки складаються з громадян РФ. Вони, зрештою, знаходяться у себе вдома. Ймовірно, зараз відбувається спільна операція даних підрозділів на території так званої Росії", - сказав він.

Раніше легіон "Свобода росії", РДК та Сибірський батальйон повідомили, що зайшли до Курської та Бєлгородської областей РФ.

"Ми йдемо, щоб звільнити вас від злиднів, бідності та страху. Звільнити від диктатури терористичної організації, яка захопила владу. Дати вашим дітям нормальне, цивілізоване майбутнє – без санкцій та без репресій, без виборів без вибору та без «Розмов про важливе». І найголовніше без війни. Путін узурпував владу на 20 років і що сталося: санкції, економічний застій, кровопролитна війна, убиті політичні конкуренти та повна ізоляція зі світової арени. А ще красиві палаци. А тепер він планує йти на ще один термін і правити до своєї смерті. Ми не дозволимо. Ми такі ж росіяни, як і ви: ми також маємо право на волевиявлення. І наша воля – не визнавати кривавого диктатора президентом росії. Легіон йде на вибори, чекайте на нас", – йдеться у заяві.

"Раніше ми говорили, що повалити злочинний диктаторський режим в РФ мирно не вийде. Його можна усунути лише зі зброєю в руках. Цієї ночі ми розпочали виконання обіцянки. Йдуть запеклі бої на території РФ", – додали в Сибірському батальйоні.