Єрмак поговорив із Салліваном: подякував за промову Байдена в Конгресі

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову із радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном.
Як повідомляє інтернет-представництво Президента Володимира Зеленського, Єрмак подякував за промову Джо Байдена в Конгресі, під час якої "пролунали сильні меседжі щодо необхідності підтримки України в протистоянні з російською агресією".
Керівник Офісу також розповів Саллівану про ситуацію на полі бою та підкреслив, наскільки важливим для України є якомога скоріше схвалення Палатою представників пакета допомоги на 60 мільярдів доларів.
- Виступ Джо Байдена у Конгресі розпочався з двох важливих заяв про Україну: президент США висловив переконання, що наша держава зупинить Путіна, якщо матиме зброю, а також підкреслив, що не має наміру надсилати до України американських військових.