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Єрмак поговорив із Салліваном: подякував за промову Байдена в Конгресі

Головна тема розмови - допомога для України, яка застрягла у Палаті представників.

Єрмак поговорив із Салліваном: подякував за промову Байдена в Конгресі
Андрій Єрмак
Фото: Офіс Президента

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову із радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном.

Як повідомляє інтернет-представництво Президента Володимира Зеленського, Єрмак подякував за промову Джо Байдена в Конгресі, під час якої "пролунали сильні меседжі щодо необхідності підтримки України в протистоянні з російською агресією".

Керівник Офісу також розповів Саллівану про ситуацію на полі бою та підкреслив, наскільки важливим для України є якомога скоріше схвалення Палатою представників пакета допомоги на 60 мільярдів доларів.

  • Виступ Джо Байдена у Конгресі розпочався з двох важливих заяв про Україну: президент США висловив переконання, що наша держава зупинить Путіна, якщо матиме зброю, а також підкреслив, що не має наміру надсилати до України американських військових.
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