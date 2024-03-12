Єрмак поговорив із Салліваном: подякував за промову Байдена в Конгресі

Головна тема розмови - допомога для України, яка застрягла у Палаті представників.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову із радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном.

Як повідомляє інтернет-представництво Президента Володимира Зеленського, Єрмак подякував за промову Джо Байдена в Конгресі, під час якої "пролунали сильні меседжі щодо необхідності підтримки України в протистоянні з російською агресією".

Керівник Офісу також розповів Саллівану про ситуацію на полі бою та підкреслив, наскільки важливим для України є якомога скоріше схвалення Палатою представників пакета допомоги на 60 мільярдів доларів.