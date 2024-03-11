Головне за понеділок, 11 березня: 18 спроб прориву оборони на Новопавлівському напрямку, засідання Ставки

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 54 бойових зіткнення.

Загалом ворог завдав 6 ракетних та 87 авіаційних ударів, здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 11 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Побєди Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 18 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 11 березня – в нашій новині.

Українські пілоти завдали ударів по командному пункту РФ, розташованому на судні. Удар завдали по ворожому пункту управління.

Відео ударів опублікував командувач Повітряних сил України Микола Олещук.

"Дякую льотчикам за успішну бойову роботу по ворожому пункту управління!", — ідеться у повідомленні.

Ворог все частіше застосовує боєприпаси з отруйною речовиною в Запорізькій області за допомогою безпілотників, повідомив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій.

"Якщо порахувати цю статистику за весь минулий тиждень — було зафіксовано близько 60 скидань гранат з отруйною речовиною задушливо-сльозогінної дії, здебільшого це хлорпікрин або щось подібне. За вчорашню добу було дев'ять таких скидів", – наголосив Лиховій.

Він додав, що до застосування хімічної зброї ворог вдається тоді, коли не може виконати завдання за допомогою FPV-дронів чи авіації.

Президент Володимир Зеленський 11 березня провів засідання Ставки, де обговорили виробництво снарядів, будівництво фортифікаційних споруд та ситуацію на фронті.

Щодо ситуації на фронті президент заслухав доповіді Головкома Олександра Сирського, начальника Генштабу Анатолія Баргилевича, командувачів на місцях щодо Куп’янського, Лиманського, Бахмутського, Авдіївського, Мар’їнського, Південного напрямків та операцій морської піхоти, повідомив Зеленський у Telegram

Крім цього, доповідали щодо забезпечення фронту всім необхідним міністр оборони Рустем Умєров та очільник Мінстратегпрому Олександр Камишін.

"Важлива тема – фортифікації. Звіт прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо темпів зведення нових оборонних рубежів. Захист у три смуги завдовжки 2000 кілометрів – масштабне завдання, але зараз темпи хороші. Розраховую на вчасне завершення", — ідеться у повідомленні.

Цього тижня відбудеться термінове засідання Верховної Ради України з приводу так званих "виборів" у Росії. Про це повідомила депутатка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко.

Кореспонденту LB.ua підтвердили факт засідання і нардепи з фракції "Слуга народу".

"Буде засідання лише один день. Плануємо заяву щодо "виборів" у РФ. Також попередньо пробували, що буде засідання парламенту і наступного тижня. Однак не факт, бо безпековий комітет Ради навряд народить (до другого читання - Ред.) мобілізаційний проєкт", - додало одне з джерел LB.ua зі "Слуги народу".

11 березня Апостольського нунція в Україні Вісвальдаса Кульбокаса запросили до Міністерства закордонних справ України через висловлювання Папи Франциска у ЗМІ.

Кульбокасу повідомили, що в Україні розчаровані словами Понтифіка щодо "білого прапору" та необхідності "проявити хоробрість і вести переговори" з росіянами.

У МЗС зазначили, що "замість закликів, які легалізують право сильного і заохочують його до подальшого нехтування нормами міжнародного права, від глави Святого Престолу очікувалися б сигнали у бік світової спільноти про необхідність негайного об’єднання сил для забезпечення перемоги добра над злом, а також апеляції до нападника, а не до жертви".

Міністерство наголосило, що Україна як ніхто інший, прагне миру, але цей мир має бути справедливим і заснованим на принципах Статуту ООН та Формули миру.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!