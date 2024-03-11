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На Київщині двоє чоловіків запустили феєрверк у воєнний час

Правопорушники таким чином вирішили привітати жінку одного з них, у якої був день народження.

На Київщині двоє чоловіків запустили феєрверк у воєнний час
На Київщині затримали чоловіків, які запустили феєрверк у воєнний час
Фото: Пресслужба поліції Київщини

Правоохоронці Київської області повідомили про підозру двом чоловікам, які запустили феєрверк у воєнний час.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області.

У Броварах на подвір'ї одного із будинків 9 березня невідомі запустили феєрверк.

На місці події поліцейські опитали свідків події та встановили особи зловмисників, ними виявилися двоє нетверезих чоловіків віком 36 та 44 років.

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Поліцейські встановили, що правопорушники святкували день народження жінки одного із них, і таким чином вирішили її привітати.

Правоохоронці затримали зловмисників та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За фактом хуліганства чоловікам повідомили про підозру (ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України). Їм загрожує позбавлення волі до 4 років.

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