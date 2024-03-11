На Київщині двоє чоловіків запустили феєрверк у воєнний час

Правопорушники таким чином вирішили привітати жінку одного з них, у якої був день народження.

На Київщині затримали чоловіків, які запустили феєрверк у воєнний час

Правоохоронці Київської області повідомили про підозру двом чоловікам, які запустили феєрверк у воєнний час.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області.

У Броварах на подвір'ї одного із будинків 9 березня невідомі запустили феєрверк.

На місці події поліцейські опитали свідків події та встановили особи зловмисників, ними виявилися двоє нетверезих чоловіків віком 36 та 44 років.

Поліцейські встановили, що правопорушники святкували день народження жінки одного із них, і таким чином вирішили її привітати.

Правоохоронці затримали зловмисників та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За фактом хуліганства чоловікам повідомили про підозру (ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України). Їм загрожує позбавлення волі до 4 років.