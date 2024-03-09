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Двоє мешканців Чернівецької області напали з сокирою на працівників ТЦК

Перед тим одного з працівників ТЦК збили автомобілем.

Двоє мешканців Чернівецької області напали з сокирою на працівників ТЦК
Двоє мешканців Буковини напали з сокирою на працівників ТЦК
Фото: Скріншот з відео

Двоє жителів Вижницького району Чернівецької області напали з сокирою на працівників ТЦК поблизу КПП "Горлеча" у с. Плоска.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на речницю нацполіції Чернівецької області Кароліну Маришеву.

“Водій автомобіля марки "ВАЗ-2121" наїхав на 41-річного працівника ТЦК. Потім розвернувся на машині та зупинився поблизу військовослужбовців. Опісля вдарив чоловіка тупою частиною сокири у передпліччя”, - йдеться у повідомленні.

Інший чоловік завдав ударів військовослужбовцю в плече, травмував працівника ТЦК.

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Чоловіки також пошкодили лобове скло та вікна автомобіля військовослужбовців, після чого втекли. Напали вони на працівників ТЦК під час того, як ті проводили перевірку військово-облікових документів. 

За даними речниці обласного ТЦК Тетяни Гайдащук, військовий, якого збила машина, мав поранення на фронті. Обох працівників перевели з бойових частин.

Обох чоловіків правоохоронці затримали, це були місцеві жителі 28 та 43 років. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом хуліганства. 

Голова Селятинської громади Валерій Полянчук у коментарі Суспільному розповів, що син водія автомобіля зник безвісти на війні. А батько 43-річного водія авто є добровольцем, та з 2014 року воює в АТО. 28-річний чоловік на коні також воював в АТО, він є братом водія авто.

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