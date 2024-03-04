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Два роки тюрми отримав блогер із Дніпропетровщини, який плюнув в обличчя патрульному

Інцидент стався в 2021 році в Харкові.

Два роки тюрми отримав блогер із Дніпропетровщини, який плюнув в обличчя патрульному

Суд призначив два роки в'язниці блогеру-правопорушника з Дніпропетровської області. Його визнали винним за фактом погрози насильством щодо працівника поліції.

Про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.

У 2021 році харківські патрульні зупинили авто без номерних знаків. Коли поліцейські перевіряли документи у водія, пасажири викликали на допомогу свого друга-блогера.

"Прибувши, чоловік почав зухвало виказувати свою зневагу до працівників поліції. Приниження, погрози, нецензурна лайка – все це відбувалося у присутності групи осіб, яка фіксувала конфлікт на відео. Коли один з патрульних наблизився до дебошира, чоловік плюнув поліцейському в обличчя", – йдеться в повідомленні.

Суд визнав блогера винним за фактом погрози насильством щодо працівника правоохоронного органу у звʼязку з виконанням цим працівником службових обов’язків (ч. 1 ст. 345 КК). Йому призначено покарання – два роки позбавлення волі.

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