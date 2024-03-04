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На Херсонщині через обстріли загинула людина, пошкоджено дев’ять багатоповерхівок

Також були влучання в об'єкт критичної інфраструктури, навчальні заклади, пекарню та господарські будівлі.

На Херсонщині через обстріли загинула людина, пошкоджено дев’ять багатоповерхівок
Херсонська лікарня після обстрілів (архівне фото)
Фото: Telegram-канал Юрія Соболевського

У Херсонській області через російські обстріли за добу одна людина загинула, пошкоджено дев'ять багатоповерхівок і 16 приватних будинків.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Минулої доби противник обстрілював Садове, Велетенське, Кізомис, Понятівку, Антонівку, Степанівку, Зеленівку, Берислав, Михайлівку, Дудчани, Томину Балку, Саблуківку, Качкарівку, Козацьке, Веселе і місто Херсон", - написав він у Telegram.

Внаслідок російської агресії одна людина загинула.

"Російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема було пошкоджено 9 багатоповерхівок і 16 приватних будинків. У Херсоні внаслідок обстрілів пошкоджено адміністративні будівлі", - додав Прокудін.

Крім того, внаслідок ворожих атак були влучання в об'єкт критичної інфраструктури, навчальні заклади, пекарню та господарські будівлі.

Нагадаємо, вчора протягом дня Херсонщину атакували ворожі безпілотники.

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