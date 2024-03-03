Головне за неділю, 3 березня: наслідки удару по багатоповерхівці в Одесі, бомбардування Курахового

Бої під Авдіївкою, 68 бойових зіткнень, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 739-й день повномасштабної війни.

3 березня тривала рятувальна операція на руїнах будинку в Одесі, куди влучив російський "шахед". Під завалами шукали дітей.

О 19.18 керівник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що восьмирічна дівчинка Злата не вижила після російської атаки.

"Рятувальники зараз деблокують їх з братиком Сергієм тіла. Невимовне жахливе горе для Одещини та всієї України", - написав Кіпер у соцмережах.

За даними Офісу Генпрокурора, наразі відомо про 12 загиблих. Серед них - 5 дітей.

У Кураховому Донецької області росіяни поцілили керованою авіабомбою у центр міста. Відомо про 16 поранених, двоє із них у важкому стані.

"Курахове потрапило під вогонь сьогодні в обід — ворог поцілив у самий центр міста, пошкодив щонайменше 15 багатоповерхівок. За попередньою інформацією, росіяни використали керовану авіабомбу", – повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Усі поранені перебувають у лікарні та отримують всю необхідну медичну допомогу.

На місці злочину працюють представники місцевої влади, поліція і рятувальники.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 68 бойових зіткнень.

Українські захисники відбили низку атак російських окупантів на п'яти напрямках фронту.

Загалом ворог завдав 5 ракетних та 44 авіаційні удари, здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Натомість авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу окупантів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 3 березня – в нашій новині.

Ситуація на Авдіївському напрямку, зокрема у районі села Бердичі, стабілізувалася. Попри те, що лінія боєзіткнень залишається динамічною, у Силах оборони повідомили про зниження активності ворога.

Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник відділу зв’язків з громадськістю ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій. За його словами, росіяни мають певні локальні успіхи. Це стосується позицій, які просто знищує ворожа артилерія.

"Тоді особовий склад перегруповується, відходить на інші, більш вигідні позиції, щоб зберегти життя", — уточнив Лиховій.

Дмитро Лиховій зазначав, що на Запорізькому напрямку російські загарбники почали використовувати хімічну зброю по позиціях ЗСУ. Впродовж доби зафіксовано дев'ять випадків використання росіянами хімзброї.

Агенти партизанського руху “Атеш” повідомляють, що знищили нафтогін російських окупантів у Феодосії в тимчасово окупованому Криму.

Раніше російські ТГ-канали повідомляли про вибухи в окупованій Феодосії вибухи та "приліт" біля нафтобази.

"У Феодосії знищено нафтогон окупантів. Агенти "АТЕШ" з окупаційних органів влади повідомляють, що сьогодні вночі був приліт по нафтогону у місті. Наслідки ліквідовували до самого ранку. Втрати колосальні!", — ідеться у повідомленні.

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