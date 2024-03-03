За тиждень сапери вилучили і знищили понад 4500 вибухонебезпечних предметів

За тиждень 255 груп розмінування підрозділів Міністерства оборони виявили і ліквідували 4 599 вибухонебезпечних предметів.
Про це йдеться у повідомленні Міноборони.
За останній тиждень (з 23 лютого по 1 березня 2024 року) обстежено та очищено:
- 7 686,75 га місцевості;
- 7 622,25 га сільгоспугідь;
- 19,45 км автодоріг;
- 0,3 км трубопроводів.
Як зазначено у повідомленні, роботи проводяться із залученням спецтехніки для механізованого розмінування.
"За тиждень роботи вилучено та знешкоджено 4 599 ВНП. Всього саперами підрозділів Міністерства оборони України виявлено та знищено 304 507 вибухонебезпечних залишків війни", – додали у Міноборони.
- Штучний інтелект допомагатиме в гуманітарному розмінуванні території України. Платформа працюватиме з великими базами даних, сформованих дотичними до виконання заходів протимінної діяльності структурами, починаючи від органів місцевого самоврядування, регіональної влади, міністерств та відомств і завершуючи операторами протимінної діяльності.
- США передали Україні обладнання для розмінування на 1 мільйон доларів. Передане обладнання допоможе розгорнути більше груп розмінування, і це пришвидшить процес відновлення країни.
- Державна спеціальна служба транспорту України отримала від ЄС систему розмінування DOK-ING MV-10. Система розмінування MV-10 знешкоджує протипіхотні та протитанкові міни, а також інші боєприпаси, що не розірвалися, і особливо добре підходить для очищення великих територій. Вона особливо безпечна в експлуатації завдяки дистанційному керуванню і може розмінувати до 4000 кв. м на годину, зокрема на крутих схилах.