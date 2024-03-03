За тиждень сапери вилучили і знищили понад 4500 вибухонебезпечних предметів

Всього від початку повномасштабного вторгнення вдалося знайти і ліквідувати 304 507 вибухонебезпечних залишків війни.

За тиждень 255 груп розмінування підрозділів Міністерства оборони виявили і ліквідували 4 599 вибухонебезпечних предметів.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони.

За останній тиждень (з 23 лютого по 1 березня 2024 року) обстежено та очищено:

7 686,75 га місцевості;

7 622,25 га сільгоспугідь;

19,45 км автодоріг;

0,3 км трубопроводів.

Як зазначено у повідомленні, роботи проводяться із залученням спецтехніки для механізованого розмінування.

"За тиждень роботи вилучено та знешкоджено 4 599 ВНП. Всього саперами підрозділів Міністерства оборони України виявлено та знищено 304 507 вибухонебезпечних залишків війни", – додали у Міноборони.

Фото: Міноборони