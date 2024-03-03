До окупованих міст росіяни стягують спецпризначенців, щоб шукати українське підпілля

На тимчасово окупованих територіях окупанти збільшують кількість екіпажів поліції та посилених загонів росгвардійців, щоб шукати українське підпілля.
Про це йдеться у повідомленні Центру національного спротиву (ЦНС).
Зазначається, що посилена присутність спецпризначенців на ТОТ пов’язана із проведенням псевдовиборів Путіна. Окупанти бояться, щоб українське підпілля не зірвало процес.
"До тимчасово окупованих міст прибувають нові загони російських каральних органів. Зокрема фіксується прибуття екіпажів поліції та посилених загонів росгвардійців на тимчасово окуповані території. Кураторство над усіма підрозділами отримало російське фсб", – йдеться у повідомленні ЦНС.
- Крім того, росіяни зганяють особовий склад збройних сил РФ для збільшення "явки" на тимчасово окупованих територіях під час голосування на "виборах".
- На тимчасово окуповані території України прибули спеціально підготовлені загони, які стежитимуть за роботою "виборчих комісій" на виборах Путіна та мають спрогнозувати рівень підтримки російського диктатора.
- Тим часом МВС закликало українців на окупованих територіях не йти на псевдовибори. Тих, хто добровільно візьме участь у голосуванні, можуть притягнути до відповідальності за колабораціонізм.
- 27 лютого у тимчасово окупованій Новій Каховці, що на Херсонщині, партизани влаштували вибухи біля входу в офіс роспартії "єдина Росія" і неподалік від "виборчої дільниці".