До окупованих міст росіяни стягують спецпризначенців, щоб шукати українське підпілля

На тимчасово окупованих територіях окупанти збільшують кількість екіпажів поліції та посилених загонів росгвардійців, щоб шукати українське підпілля.

Про це йдеться у повідомленні Центру національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що посилена присутність спецпризначенців на ТОТ пов’язана із проведенням псевдовиборів Путіна. Окупанти бояться, щоб українське підпілля не зірвало процес.

"До тимчасово окупованих міст прибувають нові загони російських каральних органів. Зокрема фіксується прибуття екіпажів поліції та посилених загонів росгвардійців на тимчасово окуповані території. Кураторство над усіма підрозділами отримало російське фсб", – йдеться у повідомленні ЦНС.