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В Івано-Франківську поліцейські розшукують невідомих, які нападають на літніх людей

Кадри побиття людей невідомі публікують у соціальних мережах.

В Івано-Франківську поліцейські розшукують невідомих, які нападають на літніх людей
Фото: PMG.ua

Правоохоронці Івано-Франківська розшукують невідомих, які застосовують до літніх людей газові балончики, а потім жорстоко б'ють їх, знімаючи це відео. Згодом кадри побиття публікують у соціальних мережах.

Про це повідомляє поліція Івано-Франківська у Facebook.

"Хуліганство із застосуванням газових балончиків: поліцейські Прикарпаття розпочали кримінальне провадження. Під час моніторингу соціальних мереж, поліцейські виявили відео на якому невідомі особи вчиняють протиправні дії до мешканців Івано-Франківська, зокрема літніх людей. На відео правопорушники завдавали випадковим перехожим тілесних ушкоджень, а також застосовували газові балончики", — ідеться у повідомленні.

У поліції додають, що за допомогою до них поки ніхто не звертався. Слідчі розпочали провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України.

Також поліцейські звертаються: "якщо комусь відома будь-яка інформація, що допоможе в розшуку невідомих, прохання телефонувати на цілодобову лінію "102". Анонімність гарантуємо".

Наразі триває розслідування. Поліцейські перевіряють викладену в мережі інформацію, встановлюють постраждалих людей та всіх причетних до хуліганських дій.

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