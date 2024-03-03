Росіяни вночі обстріляли село Понятівка на Херсонщині. З-під завалів рятувальники дістали тіло загиблого чоловіка, повідомляє глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Цієї ночі окупанти вкрили вогнем село Понятівка Дар’ївської громади. На жаль, травми, несумісні з життям, отримав чоловік 1966 року народження. Його тіло з-під завалів дістали рятувальники",— йдеться у повідомленні Прокудіна.

Сьогодні вранці окупанти знову здійснили обстріл середмістя Херсона з окупованого лівожережжя. Ворожий снаряд влучив у житловий будинок.