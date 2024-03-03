Швеція в НАТО. Епоха нейтралітетів минула
Швеція в НАТО. Епоха нейтралітетів минула
Сили спеціальних операцій повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру
Сили спеціальних операцій повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру
Папа Римський назвав гендерну теорію "бридкою ідеологією"
Папа Римський назвав гендерну теорію "бридкою ідеологією"
Повітряні сили ЗСУ знищили ще один ворожий СУ-34 та 14 "Шахедів"
Повітряні сили ЗСУ знищили ще один ворожий СУ-34 та 14 "Шахедів"
Київрада погодила Кличку-молодшому початок землеустрою під будівництво в центрі Києва
Київрада погодила Кличку-молодшому початок землеустрою під будівництво в центрі Києва
Німеччина розслідує витік даних, у якому говорили про знищення Кримського мосту ракетами Taurus
Німеччина розслідує витік даних, у якому говорили про знищення Кримського мосту ракетами Taurus
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Ворожий удар по Одесі: кількість загиблих зросла до 8, серед них 3-річний хлопчик та немовля (оновлено)
Ворожий удар по Одесі: кількість загиблих зросла до 8, серед них 3-річний хлопчик та немовля (оновлено)
В Одесі ворог вдарив по житловому будинку. Серед жертв є діти (доповнено)
В Одесі ворог вдарив по житловому будинку. Серед жертв є діти (доповнено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Дезінформація РФ: росіяни розповсюджують фейкову інформацію щодо ситуації на півдні України

Росія проводить дезінформаційну кампанію про нібито евакуацію держслужбовців з Херсона.

Дезінформація РФ: росіяни розповсюджують фейкову інформацію щодо ситуації на півдні України
Фото: radiosvoboda.org

Росія проводить дезінформаційну кампанію про нібито евакуацію держслужбовців з Херсона перед "наступом РФ", повідомляє Центр протидії дезінформації.

У ЦПД зазначають, що "росія проводить кампанію з дезінформації щодо ситуації на Півдні. Інформація про те, що буцімто відбувається евакуація держслужбовців з міста Херсон перед "наступом рф" не відповідає дійсності"

"Це російські фейки, метою яких є посилити паніку. У рф немає ресурсів для наступу на Херсон", — додають у Центрі протидії дезінформації.

  • У Силах оборони півдня зазначали, що російська армія не має шансів повернутися у Херсон. Правий берег Херсонщини надійно укріплений. Крім того, окупанти не встигають змінювати позиції та укріпитися через активну роботу Сил оборони.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies