Дезінформація РФ: росіяни розповсюджують фейкову інформацію щодо ситуації на півдні України

Росія проводить дезінформаційну кампанію про нібито евакуацію держслужбовців з Херсона перед "наступом РФ", повідомляє Центр протидії дезінформації.

У ЦПД зазначають, що "росія проводить кампанію з дезінформації щодо ситуації на Півдні. Інформація про те, що буцімто відбувається евакуація держслужбовців з міста Херсон перед "наступом рф" не відповідає дійсності".

"Це російські фейки, метою яких є посилити паніку. У рф немає ресурсів для наступу на Херсон", — додають у Центрі протидії дезінформації.