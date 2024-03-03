Внаслідок удару по Куп'янську постраждав волонтер, — ОВА

У Вовчанську на Харківщині окупанти пошкодили будівлю школи.

За добу ворог завдав артилерійський та мінометних ударів по 15 населених пунктів Харківської області. Крім того завдав авіаударів по Куп'янську та Берестовому.

Про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Сьогодні, о 7:20, у м. Вовчанськ внаслідок ворожого обстрілу пошкоджена будівля закладу освіти. Без постраждалих. Під ворожим обстрілом опинився м. Куп‘янськ. Внаслідок авіаудару по околицях міста, осколкові поранення отримав 55-річний волонтер. Пошкоджено цивільний автомобіль.

О 20:50 під мінометним обстрілом опинилося с. Олександрівка Богодухівського району. Пошкоджено приватний будинок. Без постраждалих.

Вчора вранці росіяни скинули ФАБ-250 по місту Куп'янськ Харківської області. Внаслідок удару постраждав цивільний.

Також уночі російські окупанти завдали ударів "Шахедами" по Харкову. За інформацією глави Харківської ОВА, внаслідок обстрілу пошкодженні скління вікон та балконів, 5 гаражів, 17 автомобілів, горіли три авто.

Обійшлося без жертв.